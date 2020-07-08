Son Dakika: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada gelişen Galatasaray atağında Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük topuğuyla vurdu ancak şutu farklı şekilde auta çıktı.


12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur'un pasını aktardığı Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Okan güçlükle kornere çeldi.


14. dakikada köşe vuruşu kullanan Alanyaspor'da Salih'in açtığı ortaya önce Ceyhun kafayı vurdu, ardından Cisse'nin kale önündeki şutunu kaleci Okan bir kez daha kornere çeldi.


20. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu yandan az farkla dışarı gitti.


39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur Bulut'un sol kanattan yaptığı ortasını arka direkte Efecan kafasıyla içeri çevirdi, ancak top kaleci Okan'da kaldı.


43. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında aut çizgisi önünde topu yakalayan Efecan yerden kale önüne gönderdi. Defansı geçen topa Cisse gelişine vuruşu ağları havalandırdı. 1-0


45+2. dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Galatasaraylı Seri'nin hatasında topla buluşan Cisse ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşu kaleci Okan'ı geçerek filelerle buluştu. 2-0


45+3. dakikada gelişen Galatasaray atağında orta sahada Belhanda'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük topu kontrol ederek sert vurdu ve ağlara gönderdi. 2-1


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Kerem Ersoy x,


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Anastasios Bakasetas xx Onur Bulut xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Salih Uçan xx, Papiss Cisse xxx


Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Lokman Gör, Baiano, Manolis Siopis, Emircan Altıntaş, Umut Güneş, Musa Çağıran, Mustafa Pektemek, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


Galatasaray: Okan Koçuk xx, Ryan Donk xx, Mariano Filho xx, Martin Linnes xx, Marcao xx, Emre Akbaba xx, Jean Michael Seri xx, Taylan Antalyalı xx, Younes Belhanda xx, Ömer Bayram xx, Adem Büyük xx


Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Selçuk İnan, Yunus Akgün


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Cisse (dk. 43 ve 45+2) (Alanyaspor), Adem Büyük (dk. 45+3) (Galatasaray) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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