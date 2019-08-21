Son dakika: Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle: 23 Ağustos Cuma: 20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık 24 Ağustos Cumartesi: 19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan 21.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:13
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