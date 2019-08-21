Son Dakika Haberleri: Son dakika: Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı
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Son dakika: Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle: 23 Ağustos Cuma: 20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık 24 Ağustos Cumartesi: 19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan 21.

Son dakika: Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor- Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor- Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray- Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep- Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan


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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:13 
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