Son Dakika | Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:



18 Ekim Cuma:



20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık



19 Ekim Cumartesi:



15.00 Antalyaspor- Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen



17.30 Trabzonspor- Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya



17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



20.00 MKE Ankaragücü- Beşiktaş: Ali Şansalan



20 Ekim Pazar:



14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan



16.30 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır



19.00 Yukatel Denizlispor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus



21 Ekim Pazartesi:



20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu



