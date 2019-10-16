Son Dakika Haberleri: Son Dakika | Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı
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Son Dakika | Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle: 18 Ekim Cuma: 20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık19 Ekim Cumartesi: 15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen17.

Son Dakika | Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:


18 Ekim Cuma:


20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık


19 Ekim Cumartesi:


15.00 Antalyaspor- Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen


17.30 Trabzonspor- Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya


17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


20.00 MKE Ankaragücü- Beşiktaş: Ali Şansalan


20 Ekim Pazar:


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan


16.30 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır


19.00 Yukatel Denizlispor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus


21 Ekim Pazartesi:


20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:52 
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