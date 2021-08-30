Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollar ayrıldı. Deneyimli hocanın öğrencileri ligin ilk haftasında Antaylaspor'la 1-1 berabere kalmış, 2. hafta da Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilmişti.
Fanatik'in haberine göre; Göztepe'de Ünal Karaman devri sona erdi. Milli araya hocasız girecek İzmir temsilcisi, Süper Lig'de 3. hafta sonu itibarıyla hoca değiştiren 4. takım oldu. Geride kalan haftalarda Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayseri de sezona başladığı teknik direktörlerle yollarını ayırmıştı.
Son Dakika › Spor › Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı - Son Dakika Spor