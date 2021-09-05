Medipol Başakşehir, Everton'dan ayrılması beklenen James Rodriguez için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı.
Vole'nin haberine göre; Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 3 maçta puanla tanışamayan Medipol Başakşehir, Kolombiyalı yıldız için Everton'a resmi teklifte bulundu. Başakşehir, transfer dönemi bitmeden tekrar ihtişamlı günleri yaşatacak bir kadro kurmak istiyor.
Geçen sezon Real Madrid'den bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Everton'ın yolunu tutan, Ancelotti le tekrar ivme yakalayan James, bu sezon gözden düştü. Ancelotti takımdan ayrıldı, peş peşe sakatlıklar yaşadı. James'in Türkiye'ye gelme ihtimali bir hayli ciddi.
Son Dakika › Spor › Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor - Son Dakika Spor