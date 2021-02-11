Son dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 4 kişi Kovid-19'a yakalandı
11.02.2021 22:43
Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 2 personelin sonucu pozitif çıktı.
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 2 personelin sonucu pozitif çıktı.
Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Trabzonspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." denildi.
Açıklamada, futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.
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