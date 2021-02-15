Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti

Süper Lig'in ve TFF 1. Lig'in ismi sezon sonuna kadar değiştirildi.

beIN Sports'un haberine göre; Süper Lig'in adı sezon sonuna kadar "Spor Toto Süper Lig" oldu.

1.5 SEZON ARADAN SONRA YENİDEN SPOR TOTO

Spor Toto, 2010-17 arasında ve 2018/19 sezonunda da Süper Lig'e isim sponsoru olmuştu.

Öte yandan, TFF 1. Lig'in de isim sponsoru Spor Toto oldu. Buna göre TFF 1. Lig'in yeni ismi "Spor Toto 1. Lig" oldu.