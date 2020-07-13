Son dakika! Süper Lig: Konyaspor: 4 - M.Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 4-3 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Edin Visca'nın köşe vuruşunda top altıpas üzerinde Konyasporlu Faruk Miya'nın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti.
3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Visca, topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu. 0-1
20. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, Alper'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Faruk Miya uçarak vurdu ve topu ağlara göndererek skora denge getirdi. 1-1
27. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali, penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-1
45+1. dakika Hadziahmetovic'in şutunda Başakşehir savunmasına çarpan top Faruk Miya'nın önünde kaldı. Golcü futbolcu bu pozisyonda ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 3-1
52. dakikada orta sahadan Faruk Miya'nın getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Ömer Ali'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
62. dakikada Demba Ba'nın orta şut karışımıyla gönderdiği topa takım arkadaşları yetişemeyince Konyaspor kalecisi Ertuğrul müdahale ederek topun sahibi oldu.
70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Edin Visca'nın son çizgiye yaklaşırken verdiği pasla kale önünde Demba Ba topla buluşarak golünü kaydetti. 3-2
75. dakikada ceza sahası içinde Demba Ba'nın dönerek vurduğu top Konyaspor savunmasına çarparak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
77. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Caiçara'nın ceza sahası içine gönderdiği pasla Eljero Elia müsait pozisyonda topu ağlara göndererek takımının beraberlik golünü attı. 3-3
85. dakikada Jonsson'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Skubic sağ kanatta gelişine vurduğu meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 4-3
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
İH.Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Anicic xx, Alper xx, Volkan Fındıklı xx (Jevtovic dk. 73 xx), Jonsson xx, Milosevic xx (Thuram dk. 79 x), Hadziahmetovic xxx, Faruk Miya xxx (Selim Ay dk. 74 xx), Ömer Ali xxx
Yedekler: Mücahit, Ferhat, Guilherme, Ali Turan, Shengelia, Bajic, Erdon Daci
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
M.Başakşehir: Mert x, Junior Caiçara x, Martin Skrtel x, Epureanu x (Berkay Özcan dk. 59 xx), Clichy x, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx (Robinho dk. 70 xx), Edin Visca xxx, Aleksic x (Eljero Elia dk. 46 xx), Demba Ba xx, Enzo Crivelli x (Mahmut Tekdemir dk. 89 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos, Aziz Behich, Gökhan İnler, Fredrik
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Edin Visca (dk. 3), Demba Ba (dk. 70), Eljero Elia (dk. 77) (Başakşehir), Faruk Miya (dk. 20 ve dk. 46), Ömer Ali (dk. 27), Skubic (dk. 85) (Konyaspor)
Sarı Kart: Faruk Miya, Uğur Demirok, Milosevic, Ali Turan (Konyaspor), Edin Visca, Aleksic, Epureanu (Başakşehir)
(İHA)