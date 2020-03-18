Son dakika: Süper Lig maçları ertelendi mi? - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika: Süper Lig maçları ertelendi mi? - Son Dakika Spor

Son dakika: Süper Lig maçları ertelendi mi?

6 saat önce

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, seyircisiz olarak devam eden Süper Lig'in de ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Son dakika: Süper Lig maçları ertelendi mi?, System.String[]

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, seyircisiz olarak devam eden Süper Lig'in de ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada ülkemizde tüm önlemlerin alındığını bu kapsamda maçların seyircisiz olarak devam edeceğini belirtirken, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek. Her dakika durum değişebilir. Çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz var. Her şarttaki durumda, Türkiye'yi en az etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla sürekli mesaimiz var. Bizim için en önce gelen Türkiye'mizdir! Koordine olarak beraber çalışıyoruz." sözleriyle ligde henüz bir ertelemenin olmadığını belirtmişti.


Maçların seyircisiz oynanması kararı


Tüm Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına çevrilmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona virüs önlemleri kapsamında açıkladığı 21 maddelik bildiride maçların ertelenmesine dair bir karar çıkmadı.


Futbol camiası, liglerin durumu için tarihi toplantının sonucunu beklerken, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart'ta ülkemizde ilk defa bir vatandaşımızda koronavirüs teşhisi konduğunu açıkladık. Sonrasında okulların kapanması, maçların seyircisiz oynanması gibi kararlar aldık. Başkaları, farklı şeyler söyleyebilir. Bizim önem verdiğimiz tek şey insan hayatı." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:12 

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