Son dakika! Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika! Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi

25.03.2022 09:44
Son dakika! Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da denetim yapan motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca ile 623 adet mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da denetim yapan motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca ile 623 adet mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile değişik çaplarda 623 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.A., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Ruhsatsız Silah, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi - Son Dakika
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