Son dakika! Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi - Son Dakika

Son dakika! Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi

20.11.2020 16:19

Son dakika gündem haberi: Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, pandemi süreci nedeniyle eğitim ve öğretimin yıl sonuna kadar online olarak verilmesi kararı sonrası çocuklarla bir araya gelip çeşitli hediyeler verdi.

Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, pandemi süreci nedeniyle eğitim ve öğretimin yıl sonuna kadar online olarak verilmesi kararı sonrası çocuklarla bir araya gelip çeşitli hediyeler verdi.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, pandemi süreci nedeniyle eğitim ve öğretime yıl sonuna kadar online olarak devam edilme kararı sonrası çocukları kültür ve bilgi evlerinde ağırladı. Burada gerçekleştirilen aktivitelerin ardından Kaymakam Çiftçi, çocuklara içinde hijyen malzemelerinin olduğu çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Çiftçi, pandemi süreci nedeni ile çocukların okullarından uzak kaldığını söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Pandemi süreci nedeniyle verilen ara tatilde belediyemizin hem kültür evinde hem de bilgi evinde pandemi kurallarına uygun bir şekilde çocuklara yönelik programlar düzenlendi. Bugün de bu programlardan birinin sonucunda çocuklarımıza temizlik ve hijyen malzemesi ile içerisinde ayakkabının da olduğu hediyeler veriyoruz. Amacımız kültür ve bilgi evleriyle Sur'un bütün çocuklarına dokunmak ve ulaşmaktır. Pandemi kuralları çerçevesinde çocuklarımızı sürekli bu kurslara davet ediyoruz. Çocuklarımızın dışarıya çıkabildiği saatlerde bundan sonrada bu aktiviteler devam edecektir" dedi.

"Bağıvar Mahallesinde yeni bir kültür evi ve yaşam alanı açacağız"

İlçeye bağlı Bağıvar Mahallesinde de kültür evi ve yaşam alanı inşaatının tamamlandığını ve en kısa sürede açacakları müjdesini veren Kaymakam Çiftçi, "Çocuklarımızın eğitimden geri kaldığı noktaları biz belediye ve kaymakamlık olarak telafi etmek istiyoruz ve bu noktada çalışmalarımız devam edecek. İnşallah en yakın zamanda Bağıvar Mahallemizde yeni bir kültür evi ve yaşam alanı açacağız. İnşaat süreçleri tamamlandı önümüzdeki hafta içerisinde açılışını yapacağız. Sur ilçemizin özellikle merkez mahalleleri başta olmak üzere bütün çocuklara dokunmak ve ulaşmak istiyoruz. Değerlerimizi değerler ile beraber eğitilmesi noktasında bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bu gayretler neticesinde çok daha güzel bir nesil ve değerlerle yetişen ülkesine, milletine, devletine, ailesine, sokağına ve çevresine faydalı bir nesil yetiştirmiş olacağız" diye konuştu.

Son dakika! Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi
Son dakika! Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi
Son dakika! Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi
Son dakika! Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi

Abdullah Çiftçi, Diyarbakır, Bağıvar, Sur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi - Son Dakika


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