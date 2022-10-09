Üssün içine düşen herhangi bir roketin olmadığı, ABD veya koalisyon askerlerinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Suriye'de ABD üssüne roket saldırısı - Son Dakika

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