Son Dakika | - Suriye'de dövizcilerde Türk Lirası'na talebi arttı
Son dakika güncel haberi: - Suriye'de dövizcilerde Türk Lirası'na talebi arttı Suriye'de ülkenin parası değerini kaybederken Suriyeli vatandaşlar dövizcilere dökülüyor parasını Türk Lirası'na çeviriyor.
- Suriye'de dövizcilerde Türk Lirası'na talebi arttı
İDLİB - Suriye'de ülkenin parası değerini kaybederken Suriyeli vatandaşlar dövizcilere dökülüyor parasını Türk Lirası'na çeviriyor.
Suriye'de ekonomik durumu kötüleşmeye devam ediyor. Suriyeli vatandaşlar ülkenin parasının değerini kaybettiğinden şikayetçi olduğu için artık dövizcilere gidip Suriye Lirası olan parayı Türk Lirası'na çeviriyor. Pazarlarda daha önce Suriye Lirası ile fiyatını sabit ürünler artık her gün değişiyor. Hayat mücadelesi veren Suriyeliler artık sadece Türk Lirası kullanmak istiyor. Dövizcilerde sürekli yoğunluk yaşanıyor. Kötü durumda olan aileler günlük hayatta Türk Lirası'nın kullanmasına tercih ediyor. Yerel kaynaklara göre 1 dolar 3 bin Suriye Lirası'na denk geliyor. Suriye'nin kuzeyindeki çoğu kurumlar ve Suriyeli aileler Türk Lirası'nı kullanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:21 Kaynak: İHA
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