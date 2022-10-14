Son Dakika | Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
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Son Dakika | Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ şüphelisine tutuklama

14.10.2022 13:28
Son Dakika | Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ şüphelisine tutuklama

Son dakika gündem haberi... AYDIN'da, jandarma operasyonunda gözaltına alınan, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen M.H. tutuklandı.

AYDIN'da, jandarma operasyonunda gözaltına alınan, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen M.H. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlularına yönelik çalışma kapsamında, Suriye'de DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunduğu tespit edilen M.H.'nin, Buharkent ilçesinde olduğunu belirledi. Evine operasyon düzenlenen M.H., gözaltına alındı. M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ şüphelisine tutuklama - Son Dakika

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