Son Dakika: Suriye'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı - Son Dakika

Son Dakika: Suriye'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı

Son Dakika: Suriye\'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı
Son Güncelleme: 05.10.2023 23:03

Son dakika: Suriye'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı.

Suriye'de, PKK/ YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı.

ÇOK NAMLULU ROKETATAR SALDIRISI DÜZENLENDİ

Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.

Son Dakika: Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı! 5 polis ile 3 askerimiz yaralandı

YARALILAR BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı.

Son Dakika: Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı! 5 polis ile 3 askerimiz yaralandı

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU BÖLGE ATEŞ ALTINA ALDI

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.

Son Dakika: Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı! 5 polis ile 3 askerimiz yaralandı

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Suriye'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Suriye'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı - Son Dakika
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