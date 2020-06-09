Son Dakika: Suriye'de Rus askeri aracının altında bomba patladı

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin Kobani (Ayn el Arap) ilçesinde devriye gezen Rus askeri aracının altında bomba patlatıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin Kobani (Ayn el Arap) ilçesinde devriye gezen Rus askeri aracının altında bomba patlatıldığını bildirdi. Merkezden yapılan açıklamada, sabah kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin Rus askeri polislerin devriyesini engellemeye çalıştığı ifade edildi. Kobani'de devriye bitimine doğru patlamanın meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Rus askeri zırhlı aracı devriye güzergahının sonunda dönerken altında bomba patlatıldı. Düşük güçteki el yapımı bombanın patlaması sonucunda hiç kimse yaralanmadı. Bütün askerler güvenli bir şekilde üslerine döndü." ifadesi kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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