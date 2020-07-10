Son Dakika | Suriye'deki savaş mağduru yetimlere destek - Son Dakika

Son Dakika | Suriye'deki savaş mağduru yetimlere destek

Son dakika haberlerine göre İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yaşayan 9 bin 244 yetim çocuğa sosyal nakdi destek veriliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yaşayan 9 bin 244 yetim çocuğa sosyal nakdi destek veriliyor.


İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.


Yetimlere düzenli olarak sosyal nakdi destek verildiğini anlatan Tosun, "Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaş çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Bu mağduriyeti en aza indirerek ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde her ay düzenli olarak 9 bin 244 Suriyeli yetimimize sosyal nakdi destek veriyor ve onların en asli ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz" dedi.


Tosun, sponsorluk sisteminin bağışçıların destekleri sayesinde yürütüldüğünü belirterek, "Maalesef Suriye'deki iç savaştan en çok yetimler etkilendi. Bu yaraları sarmak için yürüttüğümüz yetim sponsorluk sistemi bağışçılarımızın katkılarıyla devam ediyor. Daha fazla yetime sahip çıkabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini talep ediyoruz" diye konuştu. - HATAY

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Suriye'deki savaş mağduru yetimlere destek - Son Dakika
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