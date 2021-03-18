Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı - Son Dakika

Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı

18.03.2021 22:19

SURİYE'den terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlenen 2 roket Kilis'te düştü.

SURİYE'den terör örgütü PKK/ YPG tarafından ateşlenen 2 roket Kilis'te düştü. Biri boş araziye diğeri ise mermer atölyesinin yakınına düşen patlamayan roketlerin güvenlik güçlerince imha edileceği belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden atıldığı tahmin edilen 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde düştü. Roketlerden biri boş araziye, diğeri ise mermer atölyesinin yakınına disabet etti. Gürültüyü duyanların ihbarıyla arazinin bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından çembere alınarak, kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Olayın ardından Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamadığı belirlenen roketlerin güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi.Öte yandan roketlerin ateşlendiği bölgedeki terörist unsurların sınır hattındaki ve Suriye'deki birlikler tarafından ateş altına alındığı bildirildi.

Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı

Suriye, Terör, Roket, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı - Son Dakika


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