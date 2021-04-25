Son dakika... Suriye Geçici Hükümeti ülkenin kuzeyindeki Azez'de PCR test laboratuvarı açtı - Son Dakika

Suriye Geçici Hükümeti kuzeydeki Azez ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi amacıyla bölge halkına hizmet edecek PCR test laboratuvarı kurdu.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de, Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümete bağlı Sağlık Bakanlığı, PCR test laboratuvarının açılışını yaptı.
Açılışa, Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, bölgenin ileri gelenleri ve Suriye Sağlık Bakanlığı yetkilileri katıldı.
Hizmete giren PCR test laboratuvarında günlük 500-1000 test yapılması planlanıyor.
AA muhabirine açıklama yapan Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa, "Hükümet olarak Azez'de PCR test laboratuvarının açılışını yaptık." dedi.
Salgının görüldüğü ilk günden itibaren çalışmaları sürdürdüklerini belirten Mustafa, "Merkezin bölge halkına büyük katkısı olacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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