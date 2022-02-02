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Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu El Bab'ta terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu - Son Dakika

Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu El Bab'ta terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu

02.02.2022 21:49

Son dakika gündem haberi... Suriye'de Milli Ordu, El Bab'ın batısındaki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini grad füzeleri ile vurdu.

Suriye'de Milli Ordu, El Bab'ın batısındaki terör örgütü YPG/ PKK mevzilerini grad füzeleri ile vurdu.

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı roketli saldırısına misilleme yaptı. Milli Ordu, saldırıya karşılık El Bab'ın batısındaki terör örgütü YPG/PKK mevzilerine grad füzeleri fırlattı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin bugün gerçekleştirdiği roketli saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)

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Suriye, Terör, YPG, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu El Bab'ta terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu El Bab'ta terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu - Son Dakika
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