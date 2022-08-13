Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu - Son Dakika
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Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu

13.08.2022 16:27

Suriye'nin Azez kentinde bir grubun direkte asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalıştığı skandal büyük tepki çekmişti. Şahısların yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez kentinde çekildiği iddia edilen görüntülerde öfkeli bir grubun Türk bayrağını yakmaya çalıştığı anlar yer aldı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada videonun yayılmasının ardından onlarca kullanıcı skandal olaya tepki gösterdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriyeliler, Ankara- Şam görüşmesini protesto etmek için Suriye ve Türkiye'de olay çıkardılar. Türk dış politikasının nasıl olacağına karar vereceklermiş! Zafer Partisi'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sığınmacılar Türkiye için tehdittir" açıklamasını yaptı.

YAKALANDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çirkin provokasyon sonrasında şahısların yakalandığını duyurdu. Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."

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SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu - Son Dakika
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