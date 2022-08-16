PKK terör örgütünün sözde Kamışlı eyalet yöneticisi öldürüldü - Son Dakika
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PKK terör örgütünün sözde Kamışlı eyalet yöneticisi öldürüldü

16.08.2022 09:38

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerine yönelik sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen MİT, terörist Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜTE 1990'DA KATILMIŞ

Terör örgütü PKK'ya 1990'li yıllarda katılan terörist Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.

SÖZDE EYALET YÖNETİCİSİYDİ

Son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderilen Yağan, burada sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi olarak görev yürütüyordu.

BAŞARILI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularına yönelik operasyonlarını hızlandıran MİT, son olarak 6 Ağustos'ta Suriye Kamışlı'da örgütün Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmişti.

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Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK terör örgütünün sözde Kamışlı eyalet yöneticisi öldürüldü - Son Dakika
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