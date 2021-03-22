Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütlerinin yerleştirdiği bomba düzenekleri, yerel emniyet güçlerince tespit edilerek imha edildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki yerel güvenlik güçleri, 3 ayrı noktada tuzaklanmış patlayıcıları tespit etti.
Sivil araçlara yerleştirilen bomba düzenekleri imha ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak patlatıldı.
Böylece 3 terör saldırısı, siviller zarar görmeden önlendi.
Güvenlik güçleri, saldırı planlarının arkasında terör örgütü YPG/ PKK'nın olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırıları önlendi - Son Dakika