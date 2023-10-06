Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 15 hedef imha edildi - Son Dakika

Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 15 hedef imha edildi

Son Güncelleme: 06.10.2023 22:56

Son dakika: Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yeni bir hava harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında 15 hedef imha edildi. Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir'' denildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarına bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatında 15 terör hedefi imha edildi.

SÖZDE KARARGAH, BARINAK VE DEPOLAR İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "PKK/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletiler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzey'indeki terörist hedeflerine 6 Ekim 2023 saat 22.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştı.

Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı daha! Terör örgütüne ait 15 hedef imha edildi


Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 15 hedef imha edildi - Son Dakika


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