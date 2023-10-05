Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! Terör örgütüne ait 30 hedef imha edildi - Son Dakika

Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! Terör örgütüne ait 30 hedef imha edildi

Son Güncelleme: 06.10.2023 00:20

Son dakika: TSK tarafından Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı düzenlendi. Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde sorumlu teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiğini, sorumlu teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim 2023 saat 23.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! Terör örgütüne ait 30 hedef imha edildi, çok sayıda terörist öldürüldü

IRAK'TA DA TERÖR HEDEFLERİ VURULMUŞTU

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de de hava harekatı gerçekleştirilmiş, Kandil, Metina, Hakurk, ve Gara'da bulunan hedefler imha edilmişti.

Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! Terör örgütüne ait 30 hedef imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! Terör örgütüne ait 30 hedef imha edildi - Son Dakika
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