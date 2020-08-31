Son Dakika: Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını - Son Dakika

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sınırın sıfır noktasına kadar ilerlerken, yangının Türkiye 'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi. - HATAY

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çabala Mahallesi karşısında yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan, Bayırbucak Türkmendağı bölgesine rejim güçlerinin saldırıları sonrası, Murtlu ve Kelez bölgesinde orman yangını çıktı.

Hatay 'ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye 'nin Lazkiye kenti kırsalında, iki ayrı noktada orman yangını çıktı.

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