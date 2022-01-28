Son dakika! Suriye ve Irak'tan gelen savaş mağduru 15 çocuk, aslan parktaki hayvanlarla buluştu - Son Dakika

Türkiye'de tedavileri devam eden bazı Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru çocuklar, " Ankara'nın ilk ve tek yırtıcı hayvan parkı" Aslan Parkour'da keyifli bir gün geçirdi.

Suriye ve Irak'taki savaş sırasında yaralanan bazı çocuklar, vücutlarında oluşan yara ve yanıkların tedavisi için Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) organizasyonuyla, Türk Kızılay tarafından Türkiye'ye getiriliyor.

Hayırseverlerin bağışlarıyla dernek üyesi doktorların ameliyatlarını yaptığı ve tedavisi tamamlanan çocuklar, yine Türk Kızılay'ın imkanlarıyla Suriye'deki ailelerine ulaştırılıyor.

Tedavisi devam eden çocukların moral motivasyonları ve rehabilitasyonlarına katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen AHMİMDER, bu çocuklardan 15'ini Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'ndeki Aslan Parkour'da bir araya getirdi.

Karların üstünde koşturan aslanları izleyerek keyifli vakit geçiren çocuklar, parkın maskotu yavru aslanları bakıcıların kontrolünde sevdi, kafeslerdeki kuşlar hakkında bilgi edindi.

Mini hayvanat bahçesindeki kafeslerde bulunan yetişkin aslanlara kartopu fırlatan çocuklar, kafeslerdeki maymunları da ilgiyle izledi.

"Unutamayacakları bir anıları olsun istedik"

AHMİMDER Genel Sekreteri Celil Akpınar etkinlik hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika, Suriye ve Irak'taki savaşın güvensiz ortamında yetim kalmış çocukların sağlık ve gıda ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Savaşlar sırasında patlayan bombalar nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 400 çocuğun tedavisinin Türkiye'de sürdüğünü söyleyen Akpınar, "Çocukların eğlenceye de ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları da karşılandı. Onlar bizim canlarımızdır. İhtiyaçlarını karşılama konusunda gönüllülerimizle birlikte çalışıyoruz. Burada da unutamayacakları bir anıları olsun istedik." diye konuştu.

Derneğin "http://www.ahmimder.org/" adresli internet sitesinde yer alan Arapça form üzerinden savaş mağduru aileler çocuklarının tedavisi için başvurabiliyor.

Derneğe bağışta bulunmak isteyenler de yine internet sitesi üzerinden iletişime geçebiliyor.