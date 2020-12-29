Son dakika: Suriye'ye araç ve komando sevkiyatı - Son Dakika

Son dakika: Suriye'ye araç ve komando sevkiyatı
29.12.2020 17:32
Son dakika haberleri... TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'ye, zırhlı araç ve komandolar sevk edildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'ye, zırhlı araç ve komandolar sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan komando birlikleri yanlarında zırhlı araç ve mühimmat taşıyan kamyonlarla Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında kente gelen birlikler, daha sonra Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen birliklerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri belirtildi.
Son Dakika Son Dakika! Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Selçuk'tan açıklama: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Öğretim üyesi Aylin Sözer'i diri diri yakarak öldüren şüphelinin üzerinden kadına ait kolyeler çıktı Dolandırıcı çetesinin lideri iş insanlarına seslendi: Kimseye inanıp para göndermeyin, bizim de başımızı yakıyorsunuz