Son Dakika | Suriye'ye geçmek isteyen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Suriye'ye geçmek isteyen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

10.04.2022 21:37
Son Dakika | Suriye'ye geçmek isteyen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Son dakika haberleri: Suriye'ye geçme girişiminde bulunan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı.

Suriye'ye geçme girişiminde bulunan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada kentte terör örgütü mensubu bir kişinin bulunduğu tespit edildi.

Suriye'ye illegal yollardan geçme girişiminde olduğu anlaşılan PKK'lı terörist, jandarmanın yürüttüğü takiple Şanlıurfa Otogarı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan örgüt mensubu, işlemleri için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Şanlıurfa, Jandarma, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Suriye'ye geçmek isteyen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Suriye'ye geçmek isteyen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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