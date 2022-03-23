ÖMER FARUK YILDIZ/BAYRAM ALTUĞ - Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulundaki Türkmen üye Muhammed Ahmed, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 7'nci tur görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'de askeri bir çözüme yer olmadığını belirterek "İnşallah bu süreç siyasi çözümle bitecek ve Suriye sorunu masada çözülecektir." dedi.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri, Komite toplantılarının 7'nci turu için 21 Mart'ta Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki 7. tur oturumlarının ilk iki gününde, Esed rejimini temsil eden heyetin olumsuz tavırlarını sürdürdüğü öğrenildi.

Komitenin muhalif kanadının üyesi Ahmed, yedinci tura ve Komite toplantılarının geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

6. tur görüşmelerinin, rejim heyetinin uzlaşmaz tavırlarına sahne olduğunu belirten Ahmed, "Bu turun birinci gününde bir taslak önerdik. Karşı taraf yine vakit kazanmaya çalıştı. Taslağımızdaki terimlere takılmaya başladılar." diye konuştu.

Rejimin niyetinin ne olduğunu cuma günü göreceğiz

Ahmed, hala yeni Suriye anayasasının taslağının hazırlanmasına ilişkin 7'nci turda somut bir ilerleme olup olmayacağına ilişkin "Rejimin niyetinin ne olduğuna bağlı. Cuma günü göreceğiz. ya altıncı tur gibi olur ya da niyetleri iyiyse bir sonuca varır, ortak noktalarda buluşuruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ilk gününe dair detayları paylaşan Ahmed, "İlk gün toplantılarında rejim yanlısı sivil toplum kuruluşu temsilcileri kargaşa çıkarmaya çalıştı ama biz sakin tavrımızı bozmadık. Bu şekilde davranacaklarını biliyorduk. Bizi provoke etmeye çalıştılar ama başaramadılar. Öğleden sonraki görüşmede ise tavırları bir anda değişti. Büyük ihtimalle Şam'dan talimat geldi." değerlendirmesini yaptı.

Ahmed, Komite görüşmelerinden ümitli olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak "Rejim, askeri çözüme inanmış ve tek çözümü askeri çözüm olarak görmekte. Fakat bizim elimizde BM'nin 2254 sayılı kararı var. Suriye halkının bu süreçte sabırlı olması gerekiyor." dedi.

Rejimin çabası bizi saf dışı etmek

Suriye krizinin askeri çözümle son bulmayacağının altını çizen Ahmed, "Rejimin çabası bizi Suriye'den püskürtüp görüşmelerde saf dışı etmek fakat biz sabırlıyız. İnşallah bu süreç siyasi çözümle bitecek ve Suriye sorunu masada çözülecektir." diye konuştu.

Öte yandan, Cenevre'deki Intercontinental Oteli'nde süren görüşmelerde taraflar, anayasaya dair "devlet yönetiminin esasları", "devletin kimliği", "ülkenin sembolleri" ve "devlet makamlarının yapısı ve işlevi" maddeleri üzerinde müzakere ediyor.

25 Mart'ta sona erecek görüşmelerin ardından taraflar, BM'nin Cenevre ofisinde basın toplantısı düzenleyecek.

6. turda uzlaşma sağlanamamıştı

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen, Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu.

Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

Suriye Anayasa Komitesi

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.