Son Dakika | Suruç'ta canlı bombalı saldırıda ölen 33 kişi karanfillerle anıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Suruç'ta canlı bombalı saldırıda ölen 33 kişi karanfillerle anıldı

20.07.2022 14:16
Son Dakika | Suruç'ta canlı bombalı saldırıda ölen 33 kişi karanfillerle anıldı

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te DEAŞ'lı terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün canlı bomba olarak kendini patlatmasıyla hayatını kaybeden 33 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te DEAŞ'lı terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün canlı bomba olarak kendini patlatmasıyla hayatını kaybeden 33 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) öncülüğünde, 20 Temmuz 2015'te, Suruç ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Aynel Arap kentine oyuncak ve insani yardım malzemesi götürmek isteyen grup, Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaparken canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz, üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda canlı bombayla birlikte 34 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi ise yaralandı.

KARANFİL BIRAKTILAR

Hayatını kaybedenler için olayın 7'nci yıl dönümünde Amara Kültür Merkezi bahçesinde anma töreni düzenlendi. Polisin güvenlik önlemi aldığı törene aralarında HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile ölenlerin yakınlarının bulunduğu kalabalık katıldı. Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart taşıyan grup, saldırının olduğu alana karanfil bırakıp yaşamını yitirenleri andı.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Suruç'ta canlı bombalı saldırıda ölen 33 kişi karanfillerle anıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Suruç'ta canlı bombalı saldırıda ölen 33 kişi karanfillerle anıldı - Son Dakika
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