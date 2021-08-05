Son dakika: Sürücü ihbar etti, TIR'ın dorsesindeki 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

BURSA'da, TIR'ın dorsesindeki 2 Suriyeli kaçak, sürücünün fark edip polise bildirmesiyle yakalandı.

Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi fabrikasına dün gelen 34 ZN 8580 plakalı TIR'ın sürücüsü Kadir G., Gemlik Liman Bölgesi'nden aldığı dorseyi açtığında 2 gencin olduğunu gördü. Sürücü, durumu önce fabrika yönetimine ardından polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler TIR dorsesindeki iki Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı. Dorsedeki malzemeler arasından çantaları ile çıkan 2 kaçak göçmen, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. TIR sürücüsü de emniyetteki ifadesinde, dorsenin Gemlik Gümrük Bölgesi'nde olduğunu, kendisine de firmadan dorsenin alınarak Orhangazi'deki fabrikaya getirilmesi gerektiği talimatının verildiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğünde tercüman eşliğinde ifadeleri alınan 2 Suriyeli, kendilerinin Cezayirli bir kişi tarafından Bursa'dan Bulgaristan'a götürüleceği vaadi ile dorseye bindirildiklerini, kendisine de 3'er bin lira verdiklerini söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.