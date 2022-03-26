Sürücünün kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücünün kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı

26.03.2022 00:12

Karabük'te bir sürücünün, park halindeki otomobiline bindikten saniyeler sonra başka bir otomobilin aracına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te bir sürücünün, park halindeki otomobiline bindikten saniyeler sonra başka bir otomobilin aracına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak Caddesi'nde park halindeki otomobilinin başına gelen sürücü, bir süre bekledikten sonra aracına bindi.

Bu sırada oradan geçen ve kontrolünü kaybeden başka bir otomobil, sürücünün bindiği kapıdan araca çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Neye uğradığını şaşıran ve otomobilin çarpmasından saniyelerle kurtulan sürücü, polise haber verdi.

Kazanın yaşandığı an ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün park halindeki aracının başına geldiği, bir süre bekledikten sonra bindiği, bu sırada başka bir otomobilin sürücü kapısına çarparak uzaklaştığı, sürücünün araçtan çıktığı ve polisi aradığı anlar yer alıyor.

Sürücünün kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı
Sürücünün kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı
Sürücünün kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı Diyarbakır'daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Diyarbakır'daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sürücünün kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:54 Zelenski ile görüşen 3 liderden savaşı bitirecek 10 maddelik öneri!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
21:52 Özel yurtta öğrenciye şiddet uygulamıştı! Görevli tutuklandı
21:45 Haaland Manchester City'den gelen teklifi reddetti!
21:41 Kirasını almaya gitti, kiracısını ölü halde buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 00:30:19. #1.11#
SON DAKİKA: Sürücünün kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement