HATAY Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

HATAY Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı

13.03.2021 14:39

Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktıHATAY'ın İskenderun ilçesinde kontrol noktasında sürüsünün 'dur' ihtarına uymayıp polis otosuna çarparak kaçan otomobilden atılan poşetten 14 bin 700 uyuşturucu hap çıktı.

Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kontrol noktasında sürüsünün 'dur' ihtarına uymayıp polis otosuna çarparak kaçan otomobilden atılan poşetten 14 bin 700 uyuşturucu hap çıktı. Kovalamacayla durdurulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İskenderun İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Otoyol Sakıt Köprü civarında kontrol noktası oluşturuldu. B.Ö. ile E.G.'nin içerisinde olduğu otomobil, uygulama noktasında durdurulmak istendi. Ancak otomobil, tüm uyarılara rağmen 'dur' ihtarına uymadı. Polis otosuna da çarparak kaçan otomobilin ön sağ kapısından bir poşetin atıldığı görüldü. Bölgeye yönlendirilen ekip, poşette 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı
HATAY Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı
HATAY Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı
HATAY Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı
HATAY Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı
HATAY Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı

İskenderun, Uyuşturucu, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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