Beylikdüzü'nde sürüş eğitimi aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde 34 BN 1838 plakalı otomobille sürüş eğitimi alan Z.U. (41) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki kadın sürücü kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkmayı başardı.
Kaza anında otomobilde bulunmayan eğitmenin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Z.U., ambulansla kaldırıldığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araç, ekipler tarafından kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Sürüş eğitimi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı - Son Dakika