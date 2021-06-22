Kazaya karışan araç, ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaza anında otomobilde bulunmayan eğitmenin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde 34 BN 1838 plakalı otomobille sürüş eğitimi alan Z.U. (41) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki kadın sürücü kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkmayı başardı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Sürüş eğitimi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı - Son Dakika

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