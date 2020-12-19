Son Dakika | Susam Sokağı mülteci çocuklara yardım için iki Arakanlı kukla yaptı - Son Dakika

Son Dakika | Susam Sokağı mülteci çocuklara yardım için iki Arakanlı kukla yaptı

19.12.2020 00:29
Son Dakika | Susam Sokağı mülteci çocuklara yardım için iki Arakanlı kukla yaptı, System.String[]

Son dakika haberleri... NEW Dünyada Susam Sokağı olarak bilinen Amerikan yapımı çocuk programı, mülteci çocuklara yardım için kuklaları arasına iki yeni "Arakanlı kukla" daha ekledi.

NEW Dünyada Susam Sokağı olarak bilinen Amerikan yapımı çocuk programı, mülteci çocuklara yardım için kuklaları arasına iki yeni "Arakanlı kukla" daha ekledi.

"Noor Yasmin" ve "Aziz" isimli ikiz kuklalar, Arakanlı mülteci çocukların eğitimine katkı amaçlı yapıldı.

6 yaşındaki Arakanlı iki kukla, Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesindeki mülteci kamplarında Susam Sokağı'nın ünlü kukları Elmo ve Louie ile birlikte eğitim videolarında gösterilecek.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor.

Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Susam Sokağı mülteci çocuklara yardım için iki Arakanlı kukla yaptı - Son Dakika


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