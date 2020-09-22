Son dakika! Suşehri'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan iki işyeri sahibi ile maske takmayan 7 kişiye para cezası kesildi.

Kaymakam Hidayet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimlere devam ediyor.

İlçede faaliyet gösteren lokanta ve ekmek fırınlarında yapılan denetimlere katılan Sarı, lokantalarda, dört kişilik masalarda ikişerli oturma düzenine uyulması ve ortak yiyecek konulmaması hususunda uyarılarda bulundu.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurgulayan Sarı, "İnsan sağlığı bizler için önemli. Kimseye ceza yazma taraftarı değiliz fakat kurallara uymayanların da gözyaşına bakmayacağız. Çünkü bu konu sağlık meselesi. Kurallara riayet edilecektir." dedi.

Yapılan denetimlerde, kurallara uymadıkları belirlenen 2 iş yerine 392'şer lira, ayrıca 7 kişiye de maske takmadıkları için 900'er lira para cezası uygulandı.

Denetimlere, Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Betül Çubuk da eşlik etti.