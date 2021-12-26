Son dakika... Suşehri'nde Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi D100 Esenyaka köyü yakınında meydana geldi. Kazada, Bayburt'tan İstanbul istikametine gitmekte olan Ü.Y. yönetimindeki AF 235 VF plakalı Citroen marka otomobil ile aynı istikamette seyreden 60 ABT 653 plakalı G.Y. yönetimindeki Peugeot marka otomobilin şerit değiştirmek istediği esnada çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. AF 253 VF plakalı araçta bulunan S. T., 60 ABT 653 plakalı araçta bulunan G.Y., S. Y.,Y. E. Y. ve K. K. ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi Acil servisine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS