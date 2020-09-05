Son dakika! "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" pandemi nedeniyle "bireysel" yapılacak - Son Dakika

İzmirli kadınlar tarafından 7 yıl önce başlatılan ve daha sonra yurt içi ve dışında 115 şehre yayılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" bu sene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bireysel gerçekleştirilecek.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğinin yöneticisi Sema Gür, AA muhabirine, 2013 yılında, "20 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla bisiklet turu düzenlediklerini anımsattı.

Sosyal medya aracılığıyla yaptıkları duyuru sonrası Konak Meydanı'nda 200 bisikletli kadının buluştuğunu dile getiren Gür, o tarihten sonra bu etkinliği yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Etkinliğin 2019 yılında dünyanın farklı bölgelerindeki 115 şehirde eş zamanlı düzenlendiğini belirten Gür, 2020 yılı için 150 şehirden başvuru aldıklarını kaydetti.

Organizasyonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bireysel gerçekleştirmeye karar verdiklerini aktaran Gür, şöyle konuştu:

"Pandeminin ortasında binlerce kadını bir araya getirmenin hata olacağını düşündük ama bu etkinlikten de vazgeçmedik. Otomobilsiz Kentler Günü'nde herkesin kendi mahallesinde bisiklete binmesini istiyoruz. Hatta bir arkadaşını da ikna etsin. Kadınlarımız kendi sokaklarında bisiklet turu yapacak. Krizi fırsata çevirmiş olduk, sokağa çıkamayan kadınların da yararlanacağı bir etkinlik yapmak istiyoruz. Şimdi kadınlar bisikletini süsleyecek ve 20 Eylül'de kendi turunu yapacak."

Sema Gür, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl ABD'den Almanya'ya, İran'dan Azerbaycan'a çok sayıda ülkede "bireysel" gerçekleştirileceğini söyledi.

Tez konusu oldu

Az sayıda kadınla başlayan hareketin bu kadar gelişeceğini tahmin edemediklerini ifade eden Gür, tüm dünyadaki hemcinslerinden olumlu tepkiler aldıklarını aktardı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun yurt içi ve dışındaki akademisyenler tarafından incelendiğini anlatan Gür, "Bu etkinliğimiz Kanada'nın Winnipeg kentindeki Manitoba Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Jessica Russel Edmonds tarafından bilimsel tez haline getirildi." dedi.