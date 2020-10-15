Son Dakika | Susurluk'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | Susurluk'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

15.10.2020 11:27
Son Dakika | Susurluk'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı, System.String[]

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde ahırda bulunan su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde ahırda bulunan su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek kırsal mahallesinde meydana geldi. Ercüment Okurlar'a ait ahırda hayvanların su ihtiyacı ve ahırı temizlemek için açılan kuyunun taşının açık unutulması nedeniyle kuzu 3 metre derinliğin ve içinde 50 santim su bulunan kuyuya düştü. Hayvan sahibi Ercüment Okurlar ve ev sakinleri kuzuyu kuyudan çıkaramayınca Susurluk Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kuyunun üzerine atılan betonu darbeli matkaplarla kırıp, bir itfaiye erini ip ile kuyuya sarkıtarak, kuzuyu kuyudan çıkardılar. Kuzu sahibi Ercüment Okurlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Son Dakika | Susurluk'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
Son Dakika | Susurluk'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Karapürçek, Balıkesir, Susurluk, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Susurluk'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dexter dizisi yedi senelik aranın ardından geri dönüyor Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor         
11:15
Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
10:34
Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı         
10:28
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı         
10:05
MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı         
09:56
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek         
04:07
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 11:50:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Susurluk'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei