Son Dakika | Süt kazanına girip banyo yaptı - Son Dakika

Son Dakika | Süt kazanına girip banyo yaptı

05.11.2020 16:12
Son Dakika | Süt kazanına girip banyo yaptı, System.String[]

Son dakika haberine göre Konya'daki bir süt fabrikasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin banyo yapması tepki çekti.

Konya'daki bir süt fabrikasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin banyo yapması tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri soruşturma başlattı, ceza uygulandı.

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi süt kazanının içine girerek banyo yaptı. Süt kazanında banyo yaptığı anlar ise bir başka çalışan tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Görüntülerde süt banyosu yapan kişinin videosunun arkasında Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminden alınan bir bölüm yer alıyor. Öte yandan, firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından mühürlediği ve söz konusu kişilerin iş akdinin sonlandığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konya'daki söz konusu süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Tarım ve Orman İi Müdürlüğü ekiplerimizce derhal söz konusu iş yerine gidilerek denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde; iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan iki kişiye 1700 TL, 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten işletmeye 13 bin 934 TL, Hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle yine işletmeye 5 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığımızın da incele başlattığı işletme hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

(Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Son Dakika | Süt kazanına girip banyo yaptı
Son Dakika | Süt kazanına girip banyo yaptı

Sosyal Medya, Tarım, Konya, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Süt kazanına girip banyo yaptı - Son Dakika


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