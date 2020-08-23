Son dakika! Suudi Arabistan'da 3 katlı bina çöktü: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Al-Ruwais mahallesinde 3 katlı bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Suudi sivil savunma ekipleri, Al-Ruwais mahallesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Binanın çökme nedenin henüz bilinmediği ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)