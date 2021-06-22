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Son dakika! Suudi Arabistan'da geçen ay alınan cami hoparlörlerine yönelik kısıtlama kararına tepkiler sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Suudi Arabistan'da geçen ay alınan cami hoparlörlerine yönelik kısıtlama kararına tepkiler sürüyor

22.06.2021 02:23
Son dakika! Suudi Arabistan'da geçen ay alınan cami hoparlörlerine yönelik kısıtlama kararına tepkiler sürüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Suudi Arabistan makamlarının, camilerdeki hoparlörlerin ezan ve kamet dışında kullanılmaması yönündeki kararının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen tepkiler dinmiyor.

Suudi Arabistan makamlarının, camilerdeki hoparlörlerin ezan ve kamet dışında kullanılmaması yönündeki kararının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen tepkiler dinmiyor.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdullatif Al Şeyh tarafından 23 Mayıs'ta yayımlanan genelgeyle ülke genelindeki camilerde yıllardan beri yürürlükte olan uygulamaya kısıtlama getirildi.

Ülkenin dört bir yanındaki camilerde 5 vakit namazdan önce okunan ezan ve kametin yanı sıra cuma hutbeleri ve cemaatle kılınan namazların hoparlörlerle dışarıya duyurulmasına kısıtlama getiren Bakan Al Şeyh, camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılması, bunun dışındaki durumlarda dışarıya ses verilmemesi yönündeki kararını duyurdu.

Kararın duyurulmasının ardından sosyal medya üzerinden tepkiler yükselirken, yönetime yakın sosyal medya hesaplarından ise "camilerden yükselen seslerin birbirlerine karıştığı" gerekçesiyle karar için savunmalar yapıldı.

Ülkede dini uygulamalara kısıtlama getirildiği bir dönemde restoranlar ile kafeler başta olmak üzere her tarafta yüksek sesle müzik ve konserlere izin verildiği gerekçesiyle yönetime tepki gösteren sosyal medya aktivistleri, "müzik seslerinin kısılmasını istiyoruz başlıklı etiketi oluşturdu.

Sosyal medyadaki yoğun tepkiler üzerine İslami İşler Bakanı Al Şeyh, 1 Haziran'da camilere komşu vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine bu kararı aldıkları, uyuyan yaşlı ve çocukların hoparlörlerden yükselen seslerden rahatsız olduğunu belirtti.

Al Şeyh, ülkede dini duyguların çok güçlü olduğu ve "kalbi hastalıklı olan insanların" kamuoyunu etkileyebildiğini ileri sürdü.

Tepkiler devam ediyor

Suudi Arabistan yönetimince cami hoparlörlerine getirilen kısıtlama kararının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sosyal medyadaki tepki ve çağrılar hala yoğun şekilde devam ediyor.

"Namazın sesini geri getirin", "namazda yükselen sesleri özledik" ve "namaz vakitlerinde dükkanların açık kalmasını reddediyoruz" etiketleriyle tepkiler sürüyor.

"Özgürlüğe Doğru" isimli ve 620 binden fazla takipçisi olan Suudi Arabistanlı muhalif Twitter hesabından, camilerin hoparlörlerinde getirilen karara tepki gösterilerek, "Bin Selman'ın kararı, hoparlörlerdeki sesin üçte bir seviyesini geçmemesidir. Buna karşı eğlence ve konserlerde seslerin yükselmesine izin veriliyor." denildi.

Suudi Arabistanlı gençler adına açılan "Adalet Terazisi" adlı Twitter hesabından da "Bin Selman, vatandaşa vadettiği çağdaşlık kapsamında bu ay camilerdeki hoparlör seslerini kıstı, okullarda müzik eğitimi başlattı." ifadeleriyle karar karşı çıkıldı.

Bakanlığın kararını savunan Abdurrahman er-Ruveysi ise cami hoparlörlerine yönelik kısıtlamanın iptal edilmesi ve namaz vakitlerinde dükkanların kapanmasını isteyenleri, "ülkede fitne çıkarmaya çalışan İhvancılar" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman veliahtlık makamına oturduğu 2017 yılından sonra duyurduğu özgürlük açılımlarını kadınların araç sürme ve tek başlarına seyahat etme gibi birkaç adımdan öteye geçmemekle eleştirilirken, aynı zamanda vatandaşın tepkisine yol açan dini kısıtlamalar ve muhalif aktivistlere göz açtırmadığı gerekçesiyle tepkiler alıyor.

Suudi Arabistan, Müzik, Medya, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Suudi Arabistan'da geçen ay alınan cami hoparlörlerine yönelik kısıtlama kararına tepkiler sürüyor - Son Dakika


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