Son Dakika: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 1346'ya yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 1346'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1346'ya vaka sayısının da 164 bin 144'e çıktığı aktarılan açıklamada, 4 bin 710 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 109 bin 885'e ulaştığı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi - Son Dakika

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