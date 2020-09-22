Son dakika! Suudi Arabistan'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 542'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 30 kişi yaşamını yitirdi ve 522 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 542'ye, vaka sayısı da 330 bin 798'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1185 artarak 312 bin 684'e ulaştı.