Son dakika! Suudi Arabistan'dan getirilen Hataylı beşiz bebekler, 1 yaşına girdi - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen beşiz bebekler, 1 yaşına girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gönderdiği doğum günü pastasıyla beşizler için kutlama yapıldı.

4,5 yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Hüseyin Huyluoğlu (38) ile eşi Merve Huyluoğlu'nun (34), Suudi Arabistan'da Mart 2020'de Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerini verdikleri beşiz bebekleri dünyaya geldi. Uzun yıllar ülkede rehberlik yapan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, çocuklarının daha iyi yetişmesi için ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istedi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden çıkamadı. 4 ay boyunca evlerinden dışarı çıkamayan aile, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurarak yardım istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un devreye girmesiyle Suudi Arabistan yetkilileriyle temasa geçildi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından aile temmuz ayında Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerine getirildi.

BAKAN SELÇUK, PASTA GÖNDERDİHuyluoğlu çiftinin beşizleri Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma, dün 1 yaşına girdi. Beşizlerin doğum günü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gönderdiği pasta kesilerek kutlandı.Zor bir yıl geçirdiklerini belirten Hüseyin Huyluoğlu (38), beşizlerinin 1 yaşına girmesinden çok mutlu olduklarını söyledi. Huyluoğlu, "Bugüne kadar maddi ve manevi bize destekte bulunan ailemize, sevdiklerimize, milletimize, özellikle bakanımıza teşekkür ederim. Bizim buraya gelmemize çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Bugün çocuklarımız 1 yaşına girdi, bunda herkesin emeği var, Allah razı olsun. Bugün de eksik kalmayıp pastamızı yolladılar" dedi.'DÜN DOĞMUŞLAR GİBİ'

Merve Huyluoğlu (34) ise Suudi Arabistan'da zor günler geçirdiklerini, ancak şu an çok mutlu olduklarını belirterek, "Dün doğmuşlar gibi, hemen büyüdüler, hiç fark etmedim" diye konuştu.