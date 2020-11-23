Son dakika... Suudi Arabistan'dan Selman-Netanyahu görüşmesine yalanlama - Son Dakika

Son dakika... Suudi Arabistan'dan Selman-Netanyahu görüşmesine yalanlama

23.11.2020 17:20
Son dakika... Suudi Arabistan'dan Selman-Netanyahu görüşmesine yalanlama, System.String[]

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir görüşme yapıldığına ilişkin haberleri yalanladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir görüşme yapıldığına ilişkin haberleri yalanladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyaret sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İsrailli yetkililer arasında sözde bir görüşme yapıldığına dair basın raporları gördüm. Görüşmeler sadece Suudi ve ABD yetkilileri arasındaydı" dedi.

Öte yandan, İsrail basını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşme yaptığını duyurmuştu. - RİYAD

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Mike Pompeo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Suudi Arabistan'dan Selman-Netanyahu görüşmesine yalanlama - Son Dakika


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