Son dakika... Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "Filistin halkına yönelik saldırılar uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesidir" - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Filistin halkının haklarına yönelik devam eden saldırılarının, uluslararası hukukun ve sözleşmelerin ihlali olduğunu belirtti.

Bin Ferhan, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuştu.

Suudi Arabistanlı Bakan, bölgede son zamanlarda yaşanan olayların, iki devletli çözüm fırsatlarını azalttığını, şiddet ve aşırıcılığı artırdığını, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabaları baltaladığını söyledi.

Yasa dışı eylemlerin her düzeyde ele alınması ve bu eylemlerle mücadele için uluslararası alanda hızlı bir şekilde harekete geçilmesi çağrısında bulunan Bin Ferhan, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası insan hakları hukuku ve Birleşmiş Milletler kararları kapsamındaki yükümlülükleriyle çelişen işgalin tüm bu yasa dışı politika ve uygulamalarının derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkına yönelik saldırılar uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesidir."

Bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin İsrail'in saldırılarını ele almak üzere gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanları düzeyindeki çevrim içi olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilerin evlerine el koymasını kınadığını ve Filistinlilerin haklarının ihlalini kesinlikle reddettiğini hatırlattı.

Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki aileler olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te, aşırılık yanlısı yerleşimciler ve mahkemelerle iş birliği içinde İsrail güçlerinin desteğiyle yüzlerce Filistinli ailenin evlerinden zorla tahliye tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, İsrail'in, Filistin topraklarındaki sömürgeci politikasını hızlandırmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Şiddetin şiddeti doğurduğunu ifade eden Bin Ferhan, şiddetin sadece yıkım getirdiği ve çatışmaları alevlendirdiği konusunda Suudi Arabistan'ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğunu dile getirdi.

Bin Ferhan ülkesinin askeri operasyonların acilen durdurulması ve savaştan zarar görenlere insani ve tıbbi yardım sağlanması konusundaki tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Suudi Arabistan'ın Filistin davasını ve Filistin halkını destekleyen tutumunun sürekli bir duruş olduğunu belirten Bin Ferhan bunun Filistin meselesinin Suudi Arabistan'ın dış politikasında temel konu olması ilkesine dayandığını kaydetti.

Bin Ferhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içinde kendi devletini kurma hakkını destekliyoruz. Filistin meselesi, Filistinliler haklarını ve topraklarını geri alana ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulana kadar Suudi Arabistan politikasının odak noktası olmaya devam edecektir."