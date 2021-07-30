Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Tunus'ta - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un konuşması TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'u başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'u Kartaca Sarayı'nda kabul etmesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un gelişi ve havalimanindan karşılanması

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