Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkanı Prens Turki el-Faysal, ülkesinin, Kudüs üzerinde vesayet hakkı elde etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Rusya el-Yevm televizyon kanalında programa katılan Faysal, Ürdün'de yaşanan gelişmeler, Kudüs üzerindeki vesayet iddiaları, Türkiye ile ilişkiler ve İsrail'le normalleşme gibi konularda sorulan soruları yanıtladı.

Suudi Arabistan'da sadece Müslümanlar için değil kendi vatandaşları için de kıvanç kaynağı olan çok sayıda kutsal mekan bulunduğunu ifade eden Faysal, "Benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla Suudi Arabistan'ın Kudüs üzerinde vasi olma gibi bir hedefi yok." dedi.

Eski İstihbarat Başkanı Faysal, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan olumlu gelişmeye ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan, sadece komşu ülkelerle değil tüm dünya ülkeleriyle yakınlaşmaya çalışmıştır. Türkiye de bizim muhitimizde bir komşu ülkedir. İki ülke arasındaki ilişkilerde iyileşme konusunda da Suudi Arabistan her zaman, iç işlere karışılmayan ilişkileri memnuniyetle karşılar. Bunu sadece Türkiye'den değil tüm dünya ülkelerinden istiyoruz."

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ile bazı üst düzey kişilere yönelik soruşturma açılması kararıyla ilgili de konuşan Faysal, bunun bir iç mesele olduğunu ve Suudi Arabistan'ın yaşanan bu olaylarda Kral 2. Abdullah'a ve Haşimi yönetimine desteğini açıklayan ilk ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Faysal, İsrail'le normalleşme konusunda ise Suudi Arabistan'ın, "Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması" üzerine kurulu tavrından vazgeçmediğini ve bunu her zaman yinelediğini belirtti.

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Antlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013'te Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan antlaşmaya göre Ürdün'ün Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı bulunuyor.